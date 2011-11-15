За ограбление задержаны четыре иностранных студента

22:49, 15 ноября 2011
Общество
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Сообщает Харьковское ГУ МВД

В Харькове сотрудники милиции за ограбление задержали четырех иностранных граждан.

Как подтвердили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, мужчины в возрасте от 17 до 21 лет оказались студентами одного из высших учебных заведений города.

Установлено, что они 13 ноября на улице отобрали у 22-летней безработной местной жительницы сумку с мобильным телефоном и личными вещами.

В настоящее время похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

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