Экономическая активность женщин вдвое ниже, чем у мужчин

Экономическая активность женщин в Украине вдвое ниже экономической активности мужчин.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал национальный координатор Международной организации труда Василий КОСТРИЦА во время Форума местного самоуправления по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин в Киеве.

По его словам, “21,2% женщин – это те женщины, которые повседневно работают в домашних хозяйствах, – экономически не активны. И таким образом они социально исключены. Не только из рынка труда. Они отторгнуты от социальной политики, любого избирательного процесса, любой экономической активности”.

По мнению В.КОСТРИЦЫ, последствия пенсионной реформы для этих женщин угрожающие: они не будут иметь необходимого пенсионного стажа и будут фактически отделены от системы пенсионного страхования и т.п.

В.КОСТРИЦА отметил, что количество женщин, которые работают в неформальном секторе, также составляет 21,2%. “Вместе это 40% женщин в возрасте 15-70 лет, которые фактически исключены из официального рынка труда”, – сказал он.

При этом эксперт отметил, что количество людей, которые стояли на учете в центрах занятости как безработные, а ранее занимали руководящие должности, выросло с 2004 года по 2010 год с 55 тысяч до 148 тысяч человек.

“Хотя нагрузка на такую должность в целом уменьшилась, но в абсолютных цифрах, скажем, 68 тысяч директоров разного уровня, руководителей среднего звена были на учете как безработные. Вместе с тем, предложение таких должностей значительно уменьшилось – в 2,5 раза”, – сказал В.КОСТРИЦА и отметил, что, когда речь идет о доступе к руководящим должностям, возможности очень ограничены.

Эксперт отметил, что опыт многих стран Европейского Союза показал, что для того чтобы обеспечить женщинам доступ к руководящим должностям, нужно их соответственно готовить. “В 2003 году Норвегия, которая имела среди членов правлений компаний и руководящих должностей только 7% женщин, достигла к 2009 году 38,7% (женщин на руководящих должностях – УНИАН)”, – сообщил В.КОСТРИЦА и объяснил, что этого удалось достигнуть благодаря специальной программе подготовки и введению обязательной квоты для закрытых акционерных предприятий – достигнуть не менее 40% представительства женщин на руководящих должностях.