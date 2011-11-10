В Фастове изъяли четверть миллиона фальшивых гривень
14:01, 10 ноября 2011Общество
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Печатали на принтере
В городе Фастов Киевской области работники милиции задержали мужчину, у которого изъяли четверть миллиона фальшивых гривен купюрами разного номинала.
Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киевской области, у 43-летнего безработного жителя Фастовского района изъято 110 фальшивых купюр номиналом 500 грн., 810 – номиналом 200 грн., 317 купюр номиналом 100 грн. и 99 купюр номиналом 50 грн. По предварительным данным купюры были распечатаны на цветном струйном принтере.
Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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