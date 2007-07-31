Александр Шлапак о социальных стандартах, хаосе в Кабмине, кризисе в АПК и бизнесе

...о социальной политике

Секретариат Президента считает, что правительство Виктора ЯНУКОВИЧА проводит непоследовательную и неопределенную по целям и параметрам социальную политику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

«Мы имеем, начиная с августа 2006 года, темпы роста социальных стандартов в 2 раза ниже, чем в прошлом году. Именно это волнует Президента, и вынудило его внести социальные инициативы», - заявил А.ШЛАПАК.

Он отметил, что социальные вопросы правительство решает под давлением либо обстоятельств, либо Президента, либо предстоящих выборов. «Нужна четкая программа социальных реформ, желательно на несколько лет», - подчеркнул А.ШЛАПАК.

Как сообщал УНИАН, 22 июня Президент Украины В.ЮЩЕНКО презентовал свои социальные инициативы. В частности, он отметил, что в Украине с 2008 года необходимо существенно пересмотреть социальные стандарты в сторону увеличения.

Глава государства выступает за увеличение с 1 января 2008 года минимальной зарплаты до 500 грн. и введения новой тарифной сетки для бюджетных работников.

В.ЮЩЕНКО также высказался за поднятие уровня оплаты труда работникам бюджетной сферы. Президент раскритиковал невыполнение нормы закона, в соответствии с которой минимальный размер средней зарплаты бюджетника должен равняться средней зарплате по экономике.

В.ЮЩЕНКО также отметил необходимость вдвое повысить денежное обеспечение военнослужащих.

Кроме того, Президент предложил увеличить коэффициент страхового стажа, что позволит увеличить трудовые пенсии приблизительно на 35%.

В.ЮЩЕНКО также считает, что помощь при рождении второго ребенка должна быть увеличена до 15 тыс. грн. При этом он отметил, что речь идет не об очень больших средствах, и выразил убеждение, что эти средства можно найти в бюджете. Президент обратил внимание, что внедрение такой помощи способствовало повышению коэффициента рождаемости в Украине, чего не было долгие годы.

Еще одной инициативой Президента является повышение уровня помощи на одного ребенка в многодетных семьях до 50% прожиточного минимума.

В.ЮЩЕНКО также инициирует повышение зарплат для работников образования, культуры и медицинской сферы, которые работают в селах, и повышение студентам-сиротам стипендий до 1 тыс. 50 грн.

...о положении в АПК

Секретариат Президента критикует правительство за отсутствие реформ в Агропромышленном комплексе. Первый замглавы Секретариата Президента заявил, что в 2007 году серьезных реформ в АПК не произошло. «Системная проблема деятельности правительства - проблема АПК. Это отрасль, которая менее других подвергалась реформированию в прежние годы, в последние полгода оставлена «сама по себе» и никаких серьезных реформ там нет», - заявил А.ШЛАПАК.

В частности, он отметил, что в 2007 году объем мяса, завезенного в Украину через свободные экономические зоны и территории приоритетного развития в 2 раза больше, чем в прошлом году. «Потери бюджета - более 600 млн. грн. от неуплаты НДС и таможенных платежей. Мы имеем загнивание украинского животноводства. На 8,6% за полгода уменьшилось поголовье крупной рогатого скота, на 16,8% уменьшились закупочные цены на него, более чем на 30% уменьшились цены на закупку свиней... Караул, кричат представители животноводства. Однако правительству так и не удается справиться с этой проблемой, несмотря на то, что Президент не раз обращал на это внимание и предлагал пути выхода из ситуации», - отметил А.ШЛАПАК.

...о новом законе про Кабмин

Украине необходим новый закон о Кабинете Министров, поскольку правительство сегодня работает хаотично и бессистемно.

По его словам, сложным остается взаимодействие Кабинета Министров и Секретариата Президента в плане обмена информацией, согласования кадровых решений и при учете замечаний Президента к нормативным документам правительства.

Кроме того, А.ШЛАПАК отметил, что появилось 6 новых центральных органов исполнительной власти - 2 министерства и 4 комитета. «Сейчас у нас рекордное количество министерств – 20 и 37 центральных органов исполнительной власти на уровне комитетов и т.д. Введено 59 новых должностей из них 39 заместителей министров и 22 заместителя органов центральной исполнительной власти. Сегодня в МВД 11 заместителей, в МинАПК – 9, в Минфине, Минэкономики, Минюсте и Минтрансе по 8 заместителей», - отметил А.ШЛАПАК, подчеркнув, что бюджет содержания замминистра без учета расходов на аппарат, транспорт и пр., составляет более 200 тыс. грн. «Почти на 2 700 человек увеличилось число людей, которые работают в органах исполнительной власти. Такого не было у нас уже давно. Очень часто вопрос укрепления исполнительной власти решают старым простым дедовским методом – или увеличением людей или принципом таким – есть проблема – создадим комитет, есть хороший человек - создадим дополнительную должность заместителя министра», - заявил А.ШЛАПАК.

По его мнению, в Украине назрел очередной этап административной реформы, на котором необходимо принимать новый закон о Кабинете Министров для четкого распределения компетенции между ветвями власти и определения схемы и порядка их взаимодействия.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в соответствии со статьями 150, 152 Конституции Украины, статьями 13, 40 Закона «О Конституционном Суде Украины» обратился в Конституционный Суд с представлением о признании неконституционным Закона «О Кабинете Министров Украины» от 21 декабря 2006 года №514-V.

19 января Президент повторно воспользовался правом вето к закону о Кабмине, который был принят ВР 12 января путем преодоления президентского вето.

...о крупном, среднем и мелком бизнесе

В Секретариате Президента считают, что на сегодняшний день правительство практически утратило контакт с мелкими и средними предпринимателями.

«Предпринимательство - малый и средний бизнес остался на обочине правительственной дороги», - заявил А.ШЛАПАК.

По его словам, Совет предпринимателей при Кабинете Министров, работавший ранее с разной интенсивностью, сегодня «почил в Бозе», а правительству ближе люди с серьезным капиталом. «Они (представители крупного капитала – УНИАН) общаются с правительством, они партнеры правительства, и поэтому правительство гораздо быстрее реагирует на потребности крупного капитала», - отметил А.ШЛАПАК.