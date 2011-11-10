В Киеве становится все сложнее обменять валюту

В Киеве закрываются пункты обмена валют.

Об этом сообщает газета “Голос Украины” (№ 211 от 10 ноября).

Издание пишет, что в последние дни в Киеве непросто обменять или купить валюту, как было раньше. Обменные пункты по всему городу закрываются. Понятных объяснений этой тенденции никто не дает.

Как отмечается, банкам якобы стало невыгодно удерживать обменники из-за новых правил, утвержденных Нацбанком.

Кроме того, пишет газета, в сентябре физические лица купили у банков валюты на 2 млрд. больше, нежели продали. В настоящее время объем валютных операций, по данным Нацбанка, сократился втрое. А обменные пункты начали закрываться из-за нерентабельности.

“Теперь банк обязан контролировать, чтобы одно физическое лицо не обменивало на протяжении дня больше 150 тыс. грн. Иначе НБУ имеет право его оштрафовать. И теперь банк вынужден в каждый свой обменный пункт проводить специальные каналы связи, которые используются банковской системой. Это закрытая система, защищенная от проникновения, и ее необходимо оплачивать, даже если ею не пользуешься. Необходимо оборудовать полноценное рабочее место операциониста. Все это расточительно» - прокомментировал ситуацию президент Украинского аналитического центра Александр ОХРИМЕНКО.

Эксперты советуют Нацбанку операции с суммой свыше 10 тыс. грн. проводить с предъявлением паспорта или другого документа без их ксерокопирования. А мелкие - как раньше.

А пока обменять валюту можно в банках, которые начинают больше ориентироваться на обмен валюты через свои отделения. Там и контролировать суммы обмена легче, и хранить ксерокопии документов удобнее, отмечает издание.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк постановлением №278 обязал банки с 23 сентября 2011 года осуществлять валютообменные операции с физическими лицами на сумму до 50 тыс. грн. при предъявлении документа, удостоверяющего личность. При проведении операций сверх указанной суммы работник банка также должен зафиксировать серию и номер паспорта (другого документа, удостоверяющего личность), дату выдачи и орган, который его выдал, местожительство (регистрации), идентификационный номер лица (при наличии).