Европейские журналисты обеспокоены угрозой для свободы прессы в Украине

9 ноября президент Международной федерации журналистов Джим БУМЕЛА и президент Европейской федерации журналистов Арни КЁНИГ обратились к председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ с письмом, в котором они поддержали позицию Независимого медиа-профсоюза Украины против принятия изменений в закон об общественной морали.

Об этом УНИАН сообщили в Киевском независимом медиа-профсоюзе.

“Мы пишем от имени Международной федерации журналистов (МФЖ), которая представляет более 600 тысяч членов в мире и их европейские группы Европейской Федерации журналистов (ЕФЖ), чтобы выразить нашу серьезную озабоченность по поводу законопроекта о защите "общественной морали", который внесен в украинский парламент и должен там обсуждаться.

Мы считаем, что этот законопроект представляет серьезную угрозу для свободы прессы, одного из самых главных основных прав и краеугольного камня для построения демократии. В этой связи мы разделяем обеспокоенность украинских СМИ и журналистского союза, которые выступают против законопроекта, заявляя, что он содержит серьезные недостатки, такие как нечеткое определение "общественной морали", а также предоставление избыточных полномочий для закрытия СМИ”, – цитирует КНМП письмо международных журналистских организаций.

МФЖ и ЕФЖ обеспокоены «отсутствием необходимой для предотвращения злоупотреблений власти системы сдерживаний и противовесов, как это имеется в предложениях относительно полномочий Национальной комиссии по вопросам защиты общественной морали в Украине. Эта Комиссия без какого-либо судебного надзора сможет закрыть печатные СМИ, лишить лицензий электронные средства массовой информации и сократить доступ к веб-сайтам по обвинению в содействии «войне, терроризму, другим проявлениям преступной деятельности», «украинофобии», «унижении или оскорблении нации или личности по национальному признаку» или «неуважении к национальным и религиозным святыням».

“Мы полностью осознаем, что в случае принятия закон будет вызывать у влиятельных деятелей искушение давить на независимую журналистику или заставит СМИ прибегать к самоцензуре из-за страха гнева Комиссии. Мы крайне обеспокоены разрушительными последствиями такого закона, которые он будет иметь для независимости журналистики в Украине”, – говорится в письме.

Исходя из этого, международные организации выразили поддержку Независимому медиа-профсоюзу Украины, который выступает против законопроекта. Они призвали украинский парламент отклонить законопроект и дать возможность журналистам регулировать отношения в их профессиональной деятельности собственными силами.

Как сообщал УНИАН, 18 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона „О внесении изменений в Закон Украины „О защите общественной морали”.

Вместе с тем ряд политических партий и общественных организаций выступили категорически против этого законопроекта. В частности, Общественное движение «Стоп цензуре!» считает, что в результате его принятия в Украине может появиться чрезвычайно сильный инструмент цензуры.

Независимый медиа-профсоюз Украины также требует не допустить принятия изменений в Закон „О защите общественной морали”. По мнению членов НМПУ, принятие закон неминуемо приведет к возобновлению тоталитарного контроля над мировоззрением граждан Украины, сделает невозможным существование свободного мнения.

«Утрата независимости средств массовой информации, контроль за деятельностью журналистов под видом мониторинга их соответствия критериям «общественной морали», постоянная угроза уничтожить любое издание, телерадиокомпанию или веб-сайт - это лишь наименьшие из рисков, которые несет в себе принятие упомянутого законопроекта», - отметили в медиа-профсоюзе.