Гуманитарный совет Киева: квота в 25% - это преступление

Мэр Общественный гуманитарный совет Киева будет просить Президента Виктора ЯНУКОВИЧА не подписывать закон, который ограничивает присутствие украинского продукта до 25% вещания в телерадиоэфире вместо 50%, которое существует на сегодняшний день.

Как передает корреспондент УНИАН, поручение подготовить материалы для представления их Президенту дал на заседании гуманитарного совета председатель КГГА Александр ПОПОВ своему заместителю Леониду НОВОХАТЬКО .

Инициатива была озвучена главой комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александром БРИГИНЦОМ. Он выразил надежду, что Президент примет во внимание позицию Киевсовета.

“Мы сегодня вспомнили о том законе, который приняла Верховная Рада и который ограничивает присутствие украинского языка в эфире. И было бы неплохо, если бы наш гуманитарный совет обратился к Президенту с просьбой наложить вето на этот закон, не поддержать его”, - сказал А.БРИГИНЕЦ.

Ни один из членов Общественного гуманитарного совета не выступил против указанного обращения. Проект поддержали члены совета: поэт, Герой Украины Иван ДРАЧ, тележурналист, директор КГРТРК Александр САВЕНКО, историк, президент фонда «Память Бабьего Яра» Илья ЛЕВИТАС.

А.САВЕНКО заявил: “Снижение до 25% - это не просто антиукраинское действие, это преступление против украинского народа. Если сегодня мы не остановим этот процесс, то завтра вообще будет не о чем говорить”. По его словам, в частности, во Франции эта норма составляет 75%.

“То, что сегодня происходит в информационном пространстве нашего государства, это просто катастрофа. 95% наших FM-станций работают не на украинском языке. И я как директор Киевской государственной региональной телерадиокомпании заявляю: даже если невыполнение этой нормы закона будет стоить мне должности, я лучше уйду с этой должности”, - сказал А.САВЕНКО.

“Нужно бить в колокола. Если мы будем узаконивать это, то это гибель языка вообще”, - заявил И.ЛЕВИТАС.

Члены гуманитарного совета высказали просьбу к председателю КГГА 11 ноября на заседании Общественного совета при Президенте Украины представить точку зрения киевлян по поводу отмеченного законопроекта.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 3 ноября сократила до 25% долю украинской аудиовизуальной продукции в эфире телерадиоорганизаций. Ранее эта квота была на уровне 50%.

В случае подписания закона Президентом в общем объеме вещания каждой телерадиоорганизации национальный аудиовизуальный продукт или музыкальные произведения украинских авторов или исполнителей будут составлять не более 25%. Остальных 75% предоставят иностранным производителям.

В Администрации Президента Украины пообещали внимательно рассмотреть принятый ВР закон.

8 ноября председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявил, что отложил подписание закона до устранения несогласованностей в тексте.