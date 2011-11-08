Умер композитор Георгий Мовсесян

Композитор Георгий Мовсесян скоропостижно скончался сегодня в Москве на 67-м году жизни, сообщили в Союзе композиторов России.

Г.Мовсесян - советский и российский композитор, выпускник музыкального училища имени Гнесиных, заслуженный деятель искусств и народный артист России. Родился в Харькове в 1945 г.

Г.Мовсесян писал музыку на слова Роберта Рождественского, Михаила Танича и других известных поэтов-песенников.

Известен как автор песен "Мои года - мое богатство" и "Проводы любви" в исполнении Вахтанга Кикабидзе, "Береза" в исполнении Анны Герман и многих других.