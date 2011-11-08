Глава правления ВТБ банка: второй волны мирового кризиса не будет

Расчеты за газ в рублях в значительной степени снизят давление на долларовый рынок.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Институту Горшенина высказал Председатель правления «ВТБ Банка» Вадим ПУШКАРЕВ.

Он напомнил, что согласно сообщениям СМИ, приостановка миссии МВФ в Украине была осуществлена на основе достигнутых договоренностей и будет продолжена, как только Украина и Россия определятся с ценой на газ. «Поскольку две большие разницы – как ситуация может развиваться при цене газа 230-250 долларов, либо 500. Это – совершенно разные вещи. Если сейчас говорят о каких-то достигнутых договоренностях, значительном занижении цены газа, учитывая достаточно жесткую монетарную политику Национального банка (Украины, - УНИАН), я не думаю, что будут какие-то серьезные курсовые колебания. Во всяком случае, на протяжении ближайшего полугодия больше 8,10-8,15 доллар стоить не будет, поскольку расчеты в рубле за газ в значительной степени снизят давление на долларовый рынок с одной стороны, а с другой стороны – откроют возможность для увеличения кредитного ресурса со стороны России в виде рубля», - сказал В. ПУШКАРЕВ.

Эксперт также высказал мнение, что второй волны мирового кризиса не будет. «Но то, что будет рецессия – это однозначно», - отметил он. Во многом, подчеркнул он, сейчас проблема решена за счет согласия Греции не проводить референдум.