Рейдеры атаковали известное издательство

Владелец и директор издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Иван Малкович заявляет о рейдерской атаке на помещение издательства.

Об этом он рассказал в телефонном разговоре изданию "Українська правда. Життя".

Издатель сообщил, что осуществлена ​​рейдерская атака на помещение по адресу ул. Бассейная 1/2, где находятся Государственная академическая мужская хоровая капелла Украины им. Ревуцкого и издательство "А-ба-ба-га-ла-ма-га".

Подробности выясняются.