Рейдеры атаковали известное издательство
10:40, 08 ноября 2011Общество
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Малкович рассказал по телефону
Владелец и директор издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Иван Малкович заявляет о рейдерской атаке на помещение издательства.
Об этом он рассказал в телефонном разговоре изданию "Українська правда. Життя".
Издатель сообщил, что осуществлена рейдерская атака на помещение по адресу ул. Бассейная 1/2, где находятся Государственная академическая мужская хоровая капелла Украины им. Ревуцкого и издательство "А-ба-ба-га-ла-ма-га".
Подробности выясняются.
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