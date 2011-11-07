Следствие будет разбираться с разногласиями в показаниях Пукача

Процесс устранения разногласий в показаниях бывшего генерала МВД Алексея ПУКАЧА будет продолжаться еще одну-две недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам адвокат Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО.

«Мы имеем разногласия в показаниях ПУКАЧА на разных этапах досудебного следствия и судебном заседании. Сегодня он рассказывал о том, что менялись следователи, каждый следователь назначал ему нового защитника. Рассказал о том, что он не доволен качеством его защиты. Но на конкретные вопросы, заявлял ли о недоверии защитникам, пользовался ли он правом отказа от защитников – все его ответы были негативны», - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО.

Она отаметила, что иначе, как спекуляциями, такие заявления подсудимого назвать нельзя.

Адвокат также отметила, что целью этого этапа судебного процесса является установление причин разногласий в показаниях: было ли это давление на А.ПУКАЧА, или это было это его личное желание изменить свои показания.

«Мне кажется, что ПУКАЧ старательно пытается приуменьшить свою вину», - отметила адвокат.

Печерский районный суд Киева рассматривает дело об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, в котором обвиняется О.Пукач.

Дело рассматривается в суде в закрытом режиме.