В Запорожье в Сталина метали дротики

Активисты общественной инициативы «Обновление страны», ВО «Свобода» и МОО «Сокол» провели в Запорожье антисталинский митинг.

Как сообщили УНИАН в ОИ «Обновление страны», также общественными организациями был проведен политический перфоманс «Попади в палача Украины».

Организаторы установили двустороннюю доску с изображением Сталина и предложили всем желающим сыграть в своеобразный «дартс».

Прохожие, которые проходили возле помещения Запорожской облгосадминистрации, охотно приобщались к акции, тем самым выражая свое отношение к установлению памятника в Запорожье, говорится в сообщении.

«Установление памятника уголовному преступнику Сталину, вину которого доказал Апелляционный суд Киева, – это издевательство над миллионами жертв сталинского террора», - заявил координатор общественной инициативы «Обновление страны» Дмитрий ХАРЬКОВ.

Он призвал украинцев, используя правовые методы, заставить коммунистов убрать этот памятник из Запорожья.

«Сразу после восстановления бюста Сталину я планирую подать иск в суд. Ведь таким памятникам не место в стране, где от Голодомора и политических репрессий погибли миллионы мирных жителей», - добавил Д.ХАРЬКОВ.

Как известно, сегодня, 7 ноября, восстановлен разрушенный бюст Сталину, а также установлен памятник Зое Космодемьянской возле обкома КПУ.