В Луганской области «заминировали» колонию

В Луганской области 5 ноября взрывотехническая группа вела поски взрывного устровйства в Краснолучской исправительной колонии № 19.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Луганской области.

Сообщение о заминировании колонии поступило в 16.32 в Краснолучское горуправление ГУ МЧС в Луганской области.

При проведении проверки зданий и прилегающей территории взрывотехнической группой научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при УМВД в Луганской области взрывоопасных предметов не было обнаружено.