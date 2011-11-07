В Луганской области «заминировали» колонию
09:15, 07 ноября 2011Общество
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Проверку вела взрывотехническая группа
В Луганской области 5 ноября взрывотехническая группа вела поски взрывного устровйства в Краснолучской исправительной колонии № 19.
Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Луганской области.
Сообщение о заминировании колонии поступило в 16.32 в Краснолучское горуправление ГУ МЧС в Луганской области.
При проведении проверки зданий и прилегающей территории взрывотехнической группой научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при УМВД в Луганской области взрывоопасных предметов не было обнаружено.
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