Горсовет купил для милиции три автомобиля
02:38, 06 ноября 2011Общество
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В Харцызске состоялась передача
В Харцызске Донецкой области за счет городского бюджета приобретены три автомобиля (два микроавтобуса и один легковой автомобиль) и переданы горотделу милиции.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харцызского горсовета, торжественная передача городскому отделу милиции трех автомобилей, приобретенных за счет местного бюджета, состоялась в пятницу у здания горотдела милиции.
Автомобили на общую сумму 420 тыс. грн. были приобретены в рамках выполнения мероприятий обеспечения законности и правопорядка Программы экономического и социального развития Харцызска на 2011 год.
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