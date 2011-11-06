Горсовет купил для милиции три автомобиля

В Харцызске Донецкой области за счет городского бюджета приобретены три автомобиля (два микроавтобуса и один легковой автомобиль) и переданы горотделу милиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харцызского горсовета, торжественная передача городскому отделу милиции трех автомобилей, приобретенных за счет местного бюджета, состоялась в пятницу у здания горотдела милиции.

Автомобили на общую сумму 420 тыс. грн. были приобретены в рамках выполнения мероприятий обеспечения законности и правопорядка Программы экономического и социального развития Харцызска на 2011 год.