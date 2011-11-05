На Печерске установят памятник польскому поэту

С целью увековечения памяти величайшего польского поэта Юлиуша Словацкого в этом году ему будет установлен памятник на улице Красноармейской, 73-75, в Печерском районе столицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, соответствующее распоряжение подписал председатель КГГА Александр ПОПОВ.

Вопрос отведения земельного участка по этому адресу и другие организационные вопросы должно решить коммунальное предприятие «Дирекция реставрационно-восстановительных работ».

Как сообщалось, известный поэт и драматург Ю.Словацкий, который объединил украинскую и польскую культуры, родился в городе Кременец на Волыни. Во многих своих произведениях поэт описывает события из украинской истории и волынские пейзажи, воспроизводит казацкий дух: драмы «Серебряный сон Саломеи», «Бенёвский», «Ксёндз Марек», «Ян-Казимир», «Мазепа», «Змей» и другие. Эти произведения переводили на украинский выдающиеся писатели и поэты.