Мошенник задолжал женщине более 100 тыс. евро

В Ивано-Франковской области возбуждено уголовное дело в отношении мошенника, который задолжал женщине 100 тыс. евро.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Ивано-Франковской области, следственным подразделом Коломыйского городского отдела милиции возбуждено уголовное дело в отношении одного из частных предпринимателей, который мошенническим путем завладел значительной суммой денег жительницы Коломыи и не признавал за собой долга.

В октябре 2009 года этот предприниматель взял взаймы у женщины 100 тысяч евро, однако долг не вернул. Женщина обратилась к правоохранителям. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах).

В милиции отметили, что в отношении этого же мужчины ранее уже было возбуждено уголовное дело за аналогичное мошенничество, поэтому дела объединили в одно.