Два милиционера ограбили ювелирный магазин

В Киеве задержаны два бывших работника милиции, которые 30 октября ограбили ювелирный магазин на Троещине.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве, опровергнув информацию народного депутата Геннадия МОСКАЛЯ, который в распространенном для СМИ заявлении отмечал, что ограбление осуществили действующие работники милиции, которые после этого задним числом были уволены из органов внутренних дел.

"Заявление депутата о том, что их уволили задним числом, не отвечает действительности - любая проверка подтвердит, что они были уволены еще месяц тому назад по собственному желанию. От них с удовольствием избавились, поскольку они прогуливали работу, грубо нарушали дисциплину", - отметили в милиции.

В то же время в столичном главке отметили, что вместе с экс-милиционерами были задержаны пять их знакомых, которые обоснованно подозреваются в совершении, как минимум, шести аналогичных ограблений.