Тайна страхования больше не мешает бороться с терроризмом

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменения в статью 40 Закона «О страховании».

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 18 октября приняла Закон «О внесении изменения в статью 40 Закона Украины «О страховании». Им предусмотрено, что информация о юридических и физических лицах, содержащая тайну страхования, предоставляется страховщиком также и центральному органу исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга в соответствии с Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма».

Справка УНИАН. В соответствии со статьей 40 Закона Украины "О страховании", информация о юридических и физических лицах, содержащая тайну страхования, предоставляется страховщиком в следующих случаях: по письменному запросу или по письменному разрешению владельца такой информации; по письменным требованиям суда или по решению суда; органам прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел Украины, налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины по их письменному требованию об операциях страхования конкретного юридического или физического лица по конкретному договору страхования в случае возбуждения уголовного дела в отношении данного физического или юридического лица.