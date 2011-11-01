На чем украинцы подрабатывали в кризис (опрос)

Во время кризиса люди искали альтернативный заработок, оказывая услуги на дому, в сетевом маркетинге и на рынке FOREX.

Такие результаты опроса, проведенного двумя колл-центрами по просьбе журнала «Эксперт», озвучил сегодня на пресс-конференции в УНИАН главный редактор журнала Андрей БЛИНОВ.

Как сообщил А.БЛИНОВ, в опросе приняли участие около 1 тысячи домохозяйств, и 39% из опрошенных сообщили, что во время кризиса искали дополнительные источники заработка. Согласно опросу, 6,8% из них занимались так называемым псевдопредпринимательством - оказанием частных услуг на дому по профилю бывшей работы - парикмахерских услуг, дизайна, услуг в сфере IT, 4,9% подрабатывали продавцами-консультантами, в основном это касалось сетевого маркетинга, и 4,1% - работали на финансовом рынке, что подразумевает и торговлю акциями, торговлю валютой в Интернете (FOREX), и куплю-продажу наличной валюты. Другими источниками подработки для людей были частный извоз на собственном автомобиле, торговля на базарах, перепродажа товаров, расклеивание объявлений, сезонные работы, в том числе и за рубежом, заработок в Интернете и сдача в аренду имущества. Также среди источников доходов назывались уборка помещений, игра в казино, уход за стариками и воспитание чужих детей. А.БЛИНОВ отметил, что опрос проводился с крупных городах с населением свыше 500 тыс. человек.

Глава Всеукраинского объединения малого и среднего бизнеса «Фортеця» Оксана ПРОДАН отметила, что в течение последних двух лет из малого бизнеса ушло 1,5 млн. людей, и на сегодня всего 4,96 млн. человек работают в малом бизнесе. «С одной стороны, из официального малого бизнеса ушли люди, и параллельно в этот же малый бизнес вошли люди, уволенные с тех или иных мест работы. Для нас это беспокойная тенденция - эти люди уходят в нелегальный бизнес, создают новые объемы теневого бизнеса», - ответила О.ПРОДАН.

А.БЛИНОВ также отметил, что, как правило, рост безработицы касается не людей пенсионного или близкого к пенсионному возрасту, а в первую очередь молодежи. Заместитель директора Центра трудоустройства студентов и выпускников КНУ им. Тараса Шевченко Владимир ШВЕЦ отметил, что выпускники вузов, как правило, не подготовлены к поиску работы. По его словам, что человек получает профессию, но опыта и знаний недостаточно, чтобы начать работать. Однако государство сегодня не решает проблем с трудоустройством студентов и молодежи, считает В. ШВЕЦ.