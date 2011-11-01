В Днепропетровске угорели трое людей

Вчера в 16.20 в Днепропетровске в пятиэтажном доме, в квартире на втором этаже, вследствие нарушения правил эксплуатации газовой колонки от отравления угарным газом погибли трое людей, и еще трое пострадали в квартире на третьем этаже.

Как сообщает пресс-служба МЧС, пострадавшие в тяжелом состоянии госпитализированы.

На месте трагедии работала оперативная группа Главного управления МЧС в Днепропетровской области.