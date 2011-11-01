В Днепропетровске угорели трое людей
08:35, 01 ноября 2011Общество
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Еще трое пострадали
Вчера в 16.20 в Днепропетровске в пятиэтажном доме, в квартире на втором этаже, вследствие нарушения правил эксплуатации газовой колонки от отравления угарным газом погибли трое людей, и еще трое пострадали в квартире на третьем этаже.
Как сообщает пресс-служба МЧС, пострадавшие в тяжелом состоянии госпитализированы.
На месте трагедии работала оперативная группа Главного управления МЧС в Днепропетровской области.
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