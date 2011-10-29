В Украине отметили 67-ю годовщину освобождения от фашистов

В Тернополе состоялись торжества по случаю 67-й годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиков.

Как передает корреспондент УНИАН, в Парке Славы состоялся митинг-реквием с участием руководства области, общественности, областного отделения Всеукраинского объединения ветеранов и областной организации ветеранов Вооруженных сил Украины.

Духовенство Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви, Украинской греко-католической церкви отслужило поминальную панихиду на военном кладбище и возле Могилы Неизвестного солдата.

«Сегодняшнее событие не имеет никакого отношения к политике. Поэтому здесь мы и не видим никакого партийного флага. Тех, кто собрался сегодня возле этих могил, объединяет память и вера. А еще – молитва. Поэтому и сегодня по особому звучат слова «Вечная слава героям!», вычеканенные здесь, на Холме», – сказал на церемонии заместитель председателя облгосадминистрации Петр ГОЧ.

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В Севастополе проходят торжественные мероприятия к 67-й годовщине освобождения Украины от фашистских захватчиков и 70-й годовщине начала героической обороны города 1941-1942 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, на площади Нахимова представители руководства города, командования Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины, Черноморского флота России, подразделения почетного караула и военные оркестры двух флотов, ветераны войны и ВСУ, общественность возложили венки и цветы к Вечному огню возле Мемориала героическим защитникам Севастополя 1941-1942 годов, провели митинг-реквием.

29 и 30 октября запланировано провести реконструкцию боя «Героический дот № 11 (с. Дальнее), митинг возле памятника погибшим воинам 30-й батареи (с возложением цветов, работой полевой кухни) и реконструкцию эпизода обороны Севастополя 1941-1942 годов «Бой-реквием «Непобежденные» (на территории одной из усадеб Севастопольского общества лесного охотничьего хозяйства).

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В Ровно состоялись торжества по случаю 67-й годовщины освобождения Украины от немецких захватчиков.

Как передает корреспондент УНИАН, традиционно горожане, среди которых были представители власти, общественных и ветеранских организаций, на военном мемориале кладбища «Дубенское» возложили цветы к могилам погибших воинов и почтили их память минутой молчания.

Особенностью нынешних торжеств по случаю освобождения Украины стало открытие мемориальной доски Герою Советского Союза Михаилу Синько на доме, где он жил. Генерал-майор Михаил Синько был последним Героем Советского Союза, который жил в Ривненской области.

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В Черкассах торжественным шествием, минутой молчания, возложением цветов к Холму Славы и военным салютом отметили 67-ю годовщину освобождения Украины от фашистских захватчиков.

Как передает корреспондент УНИАН, в торжествах приняли участие председатель Черкасской облгосадминистрации Сергей ТУЛУБ, руководители Черкасского облсовета и Черкасского горсовета, представители политических партий и общественности.

В своей речи С.ТУЛУБ отметил, что сохранение памяти о воинах-освободителях – главная задача современного поколения, а обеспечение ветеранам достойных условий жизни – приоритет действующей власти.

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В Харькове возложением цветов к Мемориалу Славы в Лесопарке отметили 67-летие освобождения Украины от фашистских захватчиков.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии возложения цветов приняли участие заместитель председателя облгосадминистрации Виталий АЛЕКСЕЙЧУК, первый заместитель городского председателя Харькова Александр КРИВЦОВ, заместитель председателя облсовета Людмила ДАВЫДОВА, представители общественных организаций, ветераны и духовенство.

Участники церемонии почтили память воинов-освободителей и всех павших в Великой Отечественной войне минутой молчания. Военный оркестр исполнил Государственный гимн. В знак памяти был дан ружейный салют. 67-й годовщине освобождения Украины было посвящено торжественное прохождение колонн курсантов различных родов войск.

В завершение мероприятия представители духовенства отслужили панихиду по тем, кто боролся за свободу своей Родины и отдал за нее жизнь.

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В Луганске по случаю 67-й годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиков почтили память героев Великой Отечественной войны возложениям цветов к военным мемориалам.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии приняли участие руководство области и города, военный комиссар Луганской области, руководители силовых структур области, представители ветеранских и общественных организаций.

Комментируя журналистам значимость этого дня для современных поколений, председатель областного совета Валерий ГОЛЕНКО отметил, что в Луганской области действует ряд программ по предоставлению адресной материальной помощи ветеранам, и к этой работе привлекаются не только бюджетные, но и внебюджетные средства. В частности, действует благотворительный фонд «Благовест», который реализует Программу поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда.

«Областная власть помогает ветеранам с зубопротезированием, обеспечивает слуховыми аппаратами и т.п. Наш госпиталь ветеранов мы всегда пытаемся профинансировать сверх потребностей, чтобы те, кто проходит там лечение, чувствовали себя, как в санатории, а не в больнице», – сказал В.ГОЛЕНКО.

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В Ивано-Франковске состоялись мероприятия по случаю 67-й годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиков.

Как передает корреспондент УНИАН руководители облгосадминистрации, областного и городского советов, военнослужащие и общественность города торжественно прошли по улицам города к Мемориальному кладбищу, где похоронены советские солдаты – освободители Ивано-Франковска. Участники мероприятия возложили венки и цветы к памятнику Скорбящей Матери-Родины. Священники православных конфессий отслужили поминальную панихиду по погибшим.

В боях за освобождение Станиславской (Ивано-Франковской) области погибли более 18 тысяч советских воинов.

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В Житомирской области отметили 67-ю годовщину освобождения Украины от немецких захватчиков.

Как передает корреспондент УНИАН, по случаю праздника сегодня в Житомире возле Монумента Славы советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, состоялась церемония возложения цветов с участием руководителей областной и городской властей, ветеранов войны, молодежи, военнослужащих и представителей общественности.

Аналогичные мероприятия состоялись сегодня во всех районах и городах области.

Как сообщил журналистам первый заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации Николай ОЛЕЩЕНКО, по случаю годовщины освобождения Украины от немецких захватчиков 13 семей ветеранов войны - инвалидов первой группы недавно получили новые квартиры.

Кроме того, 26 октября в селе Высокая Печь Житомирского района состоялось открытие отреставрированного памятника воинам-освободителям. Цветы к отреставрированному памятнику возложили руководители областной и районной властей, представители молодежной общественной организации Киевского клуба «Красная звезда», руководители района, исполнительного комитета поселкового совета, жители села.

По случаю годовщины освобождения Украины этот памятник воинам-освободителям отреставрировали активисты молодежной общественной организации Киевского клуба „Красная звезда”.

По инициативе активистов клуба „Красная звезда” в Украине восстановлены многие памятники погибшим советским воинам, в частности, за последние два года открыто около 10 музейных экспозиций, среди них – музей Военно-Морского флота Украины в Севастополе.

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В Чернигове по случаю 67-й годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиков прошли торжественные мероприятия.

Как сообщает корреспондент УНИАН, руководство области и города, ветераны, представители общественности и политических партий возложили венки и цветы к могилам погибших воинов. В частности, возложение цветов состоялось в сквере имени Попудренко и на Мемориале Славы на Болдиной горе.

Кроме того, прошел второй фестиваль-конкурс патриотической песни "Зов сердца", в котором принимают участие исполнители авторской песни и вокально-инструментальные группы. Целью фестиваля является популяризация произведений общественного и национально-патриотического звучания, песен, которые воспевают подвиги украинского народа, способствуют воспитанию патриотического сознания, любви к родному краю, его историческому прошлому.