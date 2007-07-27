Польский банк докупил акций украинского ”Кредобанка” почти до 100%

Польский банк PKO BP приобрел у Европейского банка реконструкции и развития 28,25% акций украинского ОАО “Кредобанк” за 17,348 млн. евро. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Варшавской фондовой биржи.

По информации украинского банка, сделка была завершена 26 июля 2007 года.

В результате покупки у ЕБРР 6,194 млрд. акций “Кредобанка” доля PKO BP SA в уставном капитале украинского банка составляет 98,1815%, или 21,532 млрд. акций.

Как сообщалось, ЕБРР заявил о намерениях продать свой пакет «Кредобанка» в апреле текущего года.

Справка УНИАН. ОАО «Кредобанк» (ранее АО «Кредит Банк (Украина)») создано в 1990 году.

По данным АУБ, на 1 апреля активы банка составляли 3 млрд. 571,89 млн. грн., обязательство - 3 млрд. 311,68 млн. грн., кредитно-инвестиционный портфель - 2 млрд. 914,39 млн. грн., капитал - 369,909 млн. грн.

Финрезультат банка по итогам первого квартала 2007 года составил 3,705 млн. грн.