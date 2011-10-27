На Житомирщине горе-охотник ранил односельчанина

В Черняховском районе Житомирской области 41-летний местный житель во время незаконной охоты по собственной неосторожности выстрелом из зарегистрированного охотничьего карабина ранил в живот своего 43-летнего односельчанина.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Житомирской области, 26 октября от дежурного Черняховской районной больницы в милицию поступило сообщение, что к ним доставлен житель одного из сел района с огнестрельным ранением брюшной полости.

В ходе проверки сотрудники милиции установили, что во время охоты 41-летний житель села по собственной неосторожности выстрелил из охотничьего оружия и ранил односельчанина.

На данное время охотник задержан, раненый находится в реанимационном отделении районной больницы.

Сотрудники милиции проводят проверку обстоятельств происшествия.