МВФ может дать деньги без повышения тарифов на газ

Эксперты допускают, что Украина может получить очередной транш кредита Международного валютного фонда (МВФ) не повышая тарифы на газ для населения.

При этом эксперты отмечают, что для того, чтобы получить средства МВФ правительство Украины должно будет предложить убедительную альтернативу.

Так начальник отдела анализа финансовых рынков АБ «ИНГ Банк Украина» Александр ПЕЧЕРИЦЫН отметил, что для МВФ главное, чтобы Украина выполняла запланированные бюджетные показатели и удерживала дефицит финансов на допустимом уровне, при этом повышение тарифов на газ для населения, по мнению Фонда, дает возможность Украине выполнить вышеуказанные требования. Соответственно, если украинская сторона предложит альтернативу повышению тарифов, то, возможно, средства МВФ удастся получить, не принимая столь непопулярное решение.

«Для МВФ самое главное – это выполнение Украиной запланированных бюджетных показателей. Естественно, повышение тарифов это тот путь, который позволит Украине это сделать. Но с другой стороны, если правительство сможет убедить и доказать, что оно может снизить дефицит другими способами, то это, возможно, будет воспринято МВФ как позитивный сигнал» - говорит А.ПЕЧЕРИЦЫН.

В то же время экономист Международного центра перспективных исследований Александр ЖОЛУДЬ хоть и не исключает получение Украиной средств МВФ без повышения тарифов, и все же, учитывая отсутствие предложений по решению данного вопроса со стороны правительства, считает такое развитие событий маловероятным.

«Вероятность получения транша кредита МВФ без повышения тарифов на газ для населения стремится к нулю. Единственный вариант при котором мы смогли бы получить эти средства и не повышать тарифы, это если правительство сможет доказать МВФ, что оно может закрыть дефицит бюджета «Нафтогаза» за счет других источников, - говорит А.ЖОЛУДЬ. - Исходя из того, что четкого виденья относительно других источников пока нет, то соответственно я считаю, что такое развитие событий очень маловероятно».

При этом оба эксперта считают, что хоть острой необходимости в получении транша кредита МВФ на сегодня нет, но дополнительная валюта все же пригодилась бы Украине.

«Чисто с экономической точки зрения получение транша кредита МВФ для Украины не критично. Но если принять во внимание другие факторы, которые в последнее время влияют на Украину, в частности, рост девальвационных ожиданий, общая глобальная нестабильность, уменьшение способности привлечения валютных потоков из-за рубежа, то наверно сейчас важность этих средств возрастает еще больше», - отмечает А.ПЕЧЕРИЦЫН.

По мнению А.ЖОЛУДЯ, получение очередного транша кредита МВФ позволит НБУ и дальше проводить политику удержания курса национальной валюты.

«Если ставить одной из целей политику удержания курса на уровне близком к сегодняшнему, то для поддержания резервов нам неплохо было бы получить дополнительное вливание валюты. У нас достаточно серьезно сократились резервы, и, учитывая сезонный рост импорта, который происходит в осенне-зимний период, можно ожидать продолжение сокращения резервов. Соответственно, если мы стремимся удержать курс и если такая политика нужна, и нам нужно защищать курс от ослабления, то приток дополнительных средств, который мы могли бы для этого использовать, он является положительным» - говорит А.ЖОЛУДЬ.

Кроме того, эксперты подчеркивают, что позитивное решение МВФ в вопросе предоставления Украине очередного транша кредита станет важным сигналом для инвесторов, готовых вкладывать деньги в Украину.

Как сообщал УНИАН, миссия МВФ с 25 октября по 4 ноября будет находиться с визитом в Украине для продолжения дискуссий в контексте второго пересмотра программы по соглашению «стэнд-бай» и консультаций за 2011 год по Статье IV Статей Соглашения МВФ.

Справка УНИАН. Программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на около 16 млрд. долл. Срок действия программы - 2,5 года. Деньги привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Среди требований, которые выдвигает МВФ к Украине, - корректировка тарифов на газ и теплоснабжение.