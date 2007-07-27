«Украинско-Средиземноморские авиалинии» заявляют о давлении Рудьковского

Авиакомпания «Украинско-Средиземноморские авиалинии» считает лишение ее сертификата попыткой вытеснить компанию с рынка. Об этом сегодня заявил на пресс-конференции президент авиакомпании Родриг МЕРХЕЖ.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что на сегодня в Украине зарегистрировано около 93 авиакомпаний и «Украинско-Средиземноморские авиалинии» являются третьими по объему перевозок пассажиров.

В частности, в этом году компания рассчитывает перевезти около 600 тыс. пассажиров против 500 тыс. в прошлом году. «Безусловно, им неинтересна 93-я или даже 40-я компания, которая перевозит в год 2-5 тыс., им, конечно, интересно убить этого конкурента, которого никак не могут добить с 2003 года», - отметил Р.МЕРХЕЖ.

По его словам, давление на компанию продолжалось с 2003 года, поскольку она является предприятием со 100% иностранными инвестициями, в связи с чем к другим ведущим авиакомпаниям, которые имеют госдолю, более лояльное отношение.

При этом Р.МЕРХЕЖ заявил о давлении со стороны Минтранссвязи и Госавиаадминистрации. «Просто идет давление со стороны министра Рудьковского и господина Колесника (глава Госавиаадминистрации - УНИАН), кто за ними стоит, я не буду говорить, я не знаю», - отметил он.

Президент авиакомпании также не исключил, что поводом к лишению сертификата послужила авария поезда во Львовской области. «Я понимаю, после Львова придется Рудьковскому или кому-то отвечать. На фоне этого, видимо, решили исправиться под лозунгом безопасности полетов и заодно расправиться с нашей авиакомпанией», - отметил он.

Он заявил, что в этом году «Украинско-Средиземноморские авиалинии» подвергались проверке около 10 раз, тогда как другие ведущие авиакомпании, по его словам, не проверялись ни разу.

При этом Р.МЕРХЕЖ отметил, что, как правило, Госавиаадминистрация решает вопросы двух ведущих авиакомпаний («АэроСвит» и МАУ), а на обращение «Украинско-Средиземноморских авиалиний» либо не реагирует, либо блокирует ее просьбы.

По данным президента компании, авиарынок и компании на нем должны играть в рамках одной игры, то есть либо ко всем должно применяться регулирование, либо для всех должно быть «открытое небо».

При этом советник президента компании Николай МАРЧЕНКО заявил, что «Украинско-Средиземноморские авиалинии» не являются самой низкой авиакомпанией по безопасности, в частности, в 2004-2006-м годах она занимала третье место по безопасности, кроме того, в первом полугодии, по его данным, авиакомпания не имела инцидентов по вине авиакомпании.

Как пример он привел последний инцидент при перелете Арсения ЯЦЕНЮКА из Сербии в Украину, когда в топливе была обнаружена стружка и отказал двигатель самолета. По данным Н.МАРЧЕНКО, это не вина авиакомпании, она за это не отвечает.

В свою очередь, президент авиакомпании сообщил, что кроме Хозяйственного суда Киева компания также обратилась в СБУ и Генпрокуратуру с целью проверить такие необоснованные действия в отношении ее. По его данным, в связи с существующим определением суда компания имеет право осуществлять полеты и осуществляет их в соответствии с графиком, кроме полетов в Италию и Германию.

В то же время, по его данным, Госавиаадминистрация уведомила европейские страны о ситуации с сертификацией компании, однако пока запретов на полеты в эти страны не поступало.

Справка УНИАН. «Украинско-Средиземноморские авиалинии» - третий перевозчик по Украине, владеет 8 самолетами; авиакомпания «Балтика» эксплуатировала в последнее время один АН-26, еще один находился в ремонте, также авиакомпания имеет два вертолета; «Аэромост «Харьков» ранее осуществляла пассажирские перевозки, в ее парке было три АН-140.