В Одессу привезли кровь Иоанна Павла II

В одесский собор Успения Пресвятой Богородицы доставили мощи Блаженного Папы Римского Иоанна Павла II.

Как передает корреспондент УНИАН, это - полотно с кровью Иоанна Павла ІІ, упакованное в специальном контейнере в виде тернового венца.

Торжественную мессу внесения в храм святых мощей возглавил предстоятель Римско-католической церкви Украины, глава Конференции епископов Украины, архиепископ Мечислав МОКШИЦКИЙ, который ранее долгое время работал вторым секретарем у Папы Римского Иоанна Павла ІІ.

Реликвию доставил из Ватикана епископ Бронислав БЕРНАЦКИЙ, для ее хранения в храме обустроили специальный алтарь. Отныне частичка мощей святого понтифика всегда будет храниться в Одессе.

Преклониться святыне выстроились огромные очереди из мирян.

Как сообщалось, ранее у фасада собора был установлен памятник Папе Римскому Иоанну Павлу ІІ.