Киеву на завтра обещают дождь

Завтра в некоторых областях Украины пройдут дожди, днем до 12° тепла.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, в западных, большинстве северных и Винницкой областях облачно с прояснениями, небольшой, в карпатском регионе умеренный дождь, в горах с мокрым снегом; на остальной территории переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в южной части и в центральных областях слабый туман. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на побережье морей до 9°; днем 7-12°, в южной части 13-17°; в Карпатах ночью и днем около 0°.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12°.

В столице ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 8-10°.