У Боинга с почти 300 пассажирами на борту отказал двигатель?

Пассажиры «Боинга-767» авиакомпании «Россия», выполнявшего рейс «Хургада - Санкт-Петербург» и экстренно севшего вечером 19 октября в Симферополе из-за неполадок, улетели в Санкт-Петербург двумя самолетами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС.

Самолеты вылетели в Россию сегодня рано утром.

Совершивший вынужденную посадку «Боинг» осматривают авиатехники.

На борту самолета, летевшего из Египта, находились 277 пассажиров та семь членов экипажа. Он совершил вынужденную посадку в симферопольском аэропорту в среду около 20.00. По одним данным, у «Боинга» отказал правый двигатель, по другим – была нарушена нормальная работа системы электроснабжения. Росавиация расследует причины аварийной посадки.