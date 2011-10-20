Янукович: целые бригады паковали валюту и вывозили

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что введение Национальным банком жестких правил обмена валюты защищает национальные интересы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью для программы «Вечера с Виталием Коротичем», которое вышло сегодня на УТ-1.

Глава государства отметил, что НБУ «немножко перегнул палку», создал неудобства для граждан. «Но мы увидели, как за неделю почти на 500 млн. меньше стало обмена валюты», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«Когда Национальный банк почувствовал, что начали вывозить валюту из страны и в больших объемах, использовать разные схемы, конвертационные центры – вы о них много слышали, были целые бригады, которые меняли круглосуточно гривны на валюту, валюту паковали и вывозили, – надо было что-то делать», – заявил президент.

В то же время В.ЯНУКОВИЧ согласился, что есть и негативные последствия такого решения НБУ. «Но мы обязаны защищать наши национальные интересы», – отметил он.