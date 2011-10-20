Избиение журналиста решили считать "покушением на убийство"

Следственный отдел Ленинского райотдела ГУ УМВД Украины в Николаевской области переквалифицировал статью уголовного дела, возбужденного по факту нападения на журналиста газеты «Наш город Николаев» Александра ВЛАЩЕНКО ночью с 16 на 17 октября с «грабежа» на «покушение на убийство».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник сектора связей с общественностью УМВД Украины в Николаевской области Ольга ПЕРЕДЕРЕНКО.

В своем заявлении, которое А.ВЛАЩЕНКО написал в Ленинском райотделе милиции, он указал, что «неизвестный, применив физическую силу, отобрал у него сумку с фотоаппаратом «Никон» и двумя мобильными телефонами». Он отказался от оказания ему медицинской помощи и был доставлен домой. На основании его заявления уголовное дело было возбуждено по ч.2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины – «грабеж».

В тот же день, 17 октября, после того, как журналист обратился за помощью в больницу скорой медицинской помощи и прошел там медицинский осмотр, медики установили, что ему было нанесено «огнестрельное проникающее ранение лобной области». После этого следственным отделом Ленинского РОВД статья «грабеж» была переквалифицирована в «разбой» - ч. 1 ст. 187 УК Украины.

За время проведения расследования состояние здоровья А.ВЛАЩЕНКО ухудшилось, а по результатам последующих медицинских обследований было установлено, что в «мозговом веществе находится инородное тело».

Предположительно этим предметом является пуля от пневматического оружия, которым был совершен выстрел.

По результатам этого обследования следователь переквалифицировал указанную статью уголовного дела.

В служебной записке по этому поводу сказано: «Есть основания считать, что нанесенные телесные повреждения относятся к категории тяжких. Поэтому совершенное преступление переквалифицировано. Действия неустановленного лица также подпадают под квалификацию ч.2 ст.115 и п.6 ч.2 ст. 115 УК Украины как покушение на умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений.

УМВД Украины в Николаевской области обратилось к гражданам, которые владеют какой-либо информацией относительно лиц, причастных к совершению данного преступления, их возможного места нахождения или обстоятельств происшествия, позвонить по телефонам: (0512) 21-61-11, (0512) 21-61-92, 102 или прийти по адресу: 12-я Продольная, 42-а (Ленинский РОВД) или обратиться в ближайшее подразделение органов внутренних дел.

Конфиденциальность и денежное вознаграждение милиция гарантирует.

По словам О.ПЕРЕДЕРЕНКО, в настоящее время по делу проводятся следственные и оперативно-розыскные действия, поэтому важна любая информация, которая может помочь следствию. Размер денежного вознаграждения будет определяться по степени полезности той информации, которая будет предоставлена.

Состояние А.ВЛАЩЕНКО, который находится в нейрохирургическом отделении БСМП, остается тяжелым.