Во Львове автоматы Калашникова и пулеметы продавали «всем желающим»

Следствием установлены 11 лиц, причастных к хищению оружия во Львовском университете внутренних дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, среди причастных к этому преступлению - начальник склада оружия, старший инспектор по вооружению университета, бывший работник столичной прокуратуры, который вчера был задержан.

Как отметил генпрокурор, установлено, что разоблаченные лица «реализовывали всем желающим» похищенное оружие – 126 единиц, среди которых 33 автомата Калашникова, 10 пулеметов, и свыше 60 пистолетов разных систем.

«На сегодняшний день изъято и возвращено 31 единицу оружия», - добавил В.ПШОНКА.