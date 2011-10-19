Грабитель за 9 месяцев «почистил» 10 сельсоветов

Житель Тернопольской области ограбил более десяти сельсоветов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе общественных связей областного управления милиции, ранее судимый 43-летний житель Борщевского района за 9 месяцев, которые провел на свободе, совершил более 20 краж. В частности в Теребовлянском районе обокрал два сельсовета, из которых вынес компьютерную технику, а в самой Теребовле проник в школу, откуда украл не только компьютеры, но и муляжи оружия, которые использовались на занятиях по допризывной подготовке.

Кроме того, вор обокрал сельсовет в Борщевском районе, квартиру в Залещиках и колбасный цех и почтовое отделение в Гусятинском районе, затем – 8 сельсоветов в Черновицкой области.

Довольно много из украденного правоохранители обнаружили в его частном доме в селе Пищатинцы Борщевского района.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Как отметили правоохранители, за совершение краж мужчина уже отбыл в местах лишения свободы 12 лет.