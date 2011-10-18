Янукович поднимет цены на газ, если не договорится с Москвой
01:40, 18 октября 2011Общество
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"Все, что мы хотим - это европейскую цену"
Президент Украины Виктор Янукович заявил, что правительство повысит цены на газ для населения, если Киеву не удастся решить вопрос о цене с Москвой, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.
"Все что мы хотим - это средняя европейская цена за импортный газ. Если мы ее не добьемся, мы будем вынуждены поднять внутренние цены", - приводит агентство его слова.
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