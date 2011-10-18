Янукович поднимет цены на газ, если не договорится с Москвой

Президент Украины Виктор Янукович заявил, что правительство повысит цены на газ для населения, если Киеву не удастся решить вопрос о цене с Москвой, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

"Все что мы хотим - это средняя европейская цена за импортный газ. Если мы ее не добьемся, мы будем вынуждены поднять внутренние цены", - приводит агентство его слова.