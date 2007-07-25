Кузьмук: загрязненную фосфором землю вывезут в Казахстан

Загрязненную в результате техногенной катастрофы на Львовщине землю вывезут в Казахстан. Об этом вчера в эфире 5 канала сообщил вице-премьер-министр Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Александр Кузьмук.

Начальник управления по чрезвычайным ситуациям Львовской ОГА Алексей Титаренко, который, по словам господина Кузьмука, попробовал изменить решение принятое ранее, а также, как сообщалось, заявил что нет надобности вывозить загрязненную почву, - уволен из состава комиссии.

Размер участка земли, который будет очищен от фосфора, составляет 500-600 на 40 метров. Для вывоза почвы подготовлены 3 цистерны. После удаления загрязненной почвы, землю обработают известкой.

Отвечая на вопрос присоединяется ли к мнению оппозиции, что министр транспорта несет персональную ответственность за то что на транспорте так много аварий, господин Кузьмук сообщил, что присоединится к выводам специальной экспертной комиссии, к результатам следственной группы в состав которой входят следователи прокуратуры, СБУ, МВД.