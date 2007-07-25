Кузьмук: загрязненную фосфором землю вывезут в Казахстан

08:45, 25 июля 2007
Общество
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Чиновника, который заявлял другое, уволили

Кузьмук
Загрязненную в результате техногенной катастрофы на Львовщине землю вывезут в Казахстан. Об этом вчера в эфире 5 каналасообщил вице-премьер-министр Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Александр Кузьмук. 

Начальник управления по чрезвычайным ситуациям Львовской ОГА Алексей Титаренко, который, по словам господина Кузьмука, попробовал изменить решение принятое ранее, а также, как сообщалось, заявил что нет надобности вывозить загрязненную почву, - уволен из состава комиссии.

Размер участка земли, который будет очищен от фосфора, составляет  500-600 на 40 метров. Для вывоза почвы подготовлены 3 цистерны. После удаления загрязненной почвы, землю обработают известкой.

Отвечая на вопрос присоединяется ли к мнению оппозиции, что министр транспорта несет персональную ответственность за то что на транспорте так много аварий, господин Кузьмук сообщил, что присоединится к выводам специальной экспертной комиссии, к результатам следственной группы в состав которой входят следователи прокуратуры, СБУ, МВД.

 

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