14 октября в Житомире начались Дни польской культуры.

Как передает корреспондент УНИАН, по этому случаю в город прибыл Генеральный консул Республики Польша в Виннице Кшиштоф СВИДЕРЕК.

На праздник в Житомир приехала также делегация Шльонского Воеводства Польши.

В рамках празднования Дней польской культуры в Житомире, которые проводятся в четвертый раз, 15 октября состоится открытие памятной доски выдающемуся поляку и житомирянину Игнацию Яну Падеревскому на фасаде Житомирской музыкальной школы №5.

В этот же день в Житомирской областной научной универсальной библиотеке им. О.Ольжича откроется выставка «Игнаций Ян Падеревский: европеец, государственный деятель, художник» и состоится концерт памяти выдающегося земляка.

Кроме того, 16 октября в Житомирской филармонии будет проходить XVII Международный фестиваль «Радуга Полесья», посвященный 20-летнему юбилею трех известных коллективов, – польского образцового детского вокального ансамбля «Дзвонечки», народного ансамбля польского танца «Королиски» и польского образцового ансамбля «Цветные птички».

Торжественное окончание IV Дней польской культуры будет сопровождаться концертом известного польского коллектива – Государственного национального ансамбля песни и пляски «Шльонск» в Житомирском областном украинском музыкально-драматическом театре им. И. Кочерги.

Как сообщалось, в Житомирской области в настоящее время проживает самая большая польская диаспора – почти 50 тыс. человек, что составляет 4% населения области. В отдельных школах города и области открыты классы с углубленным изучением польского языка, истории и культуры.