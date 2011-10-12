Социолог: в Украине процветает криминальный мир

Половина украинцев отмечают рост преступности в стране, и только треть идет за помощью к милиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Департамента коммуникаций Института Горшенина Владимир ЗАСТАВА вчера на пресс-конференции.

В частности, согласно опросу, 78,4% украинцев считают, что в стране высокий уровень преступности. Из них 43,6% выбрали ответ «точно высокий», 34,8% - «скорее высокий». При этом каждый пятый опрошенный (19,3%) полагает, что уровень преступности в Украине низкий. Из них 11,8% предпочли вариант ответа «скорее низкий», а 7,5% - «точно низкий». Затруднились ответить на данный вопрос 2,3% респондентов.

По словам В.ЗАСТАВЫ, если сравнивать с подобными опросами прошлых лет, то можно констатировать, что уровень опасений граждан повышается. «В целом украинцы ставят диагноз: они считают, что в Украине процветает криминальный мир», - сказал В.ЗАСТАВА.

49,2% украинцев считают, что за последний год уровень преступности в стране повысился. Немногим меньшее количество опрошенных – 41,7% - полагает, что за последний год уровень преступности никак не изменился, и только 4,9% высказали мнение, что он снизился. Затруднились ответить на этот вопрос 4,2% респондентов.

Большинство украинцев (75,2%) признают, что в их городе есть места, которых они стараются избегать – чтобы не стать жертвой насилия, а также не рекомендуют посещать своим близким. О том, что таких мест в их городе нет, заявили 13,2% опрошенных, а 11,6% - затруднились ответить на данный вопрос.

Более половины граждан Украины (60,1%) больше всего опасаются физического насилия. Почти половина опрошенных опасается хулиганства (45,8%) и краж (45,3%). Более трети респондентов (39,7%) опасаются мошенничества, почти четверть (22,7%) – взяточничества, коррупции в органах государственной власти, каждый пятый (19,8%) – взяточничества и коррупции в правоохранительных органах, а 13,6% опрошенных опасаются вымогательства, рэкета. Ответ «другое» на этот вопрос дали 2,8% респондентов, а 6,6% - затруднились с ответом на него.

Более половины опрошенных (56,2%) никогда не были потерпевшими в результате преступных действий. Около трети украинцев (34,7%) заявили, что имеют такой опыт. Затруднились ответить – 9,1% респондентов.

Эксперт Института Горшенина Наталия КЛАУНИНГ отметила, что по сравнению с 2007 годом, людей, которые не считали себя потерпевшими в результате преступных действий, уменьшилось. Так, в 2007 таких было 61%. При этом большинство людей, которые отвечали, что сталкивались с преступностью, являются жителями маленьких городов. Меньше всего людей, которые заявили, что сталкивались с преступностью, было в городе Киеве – всего 3%.

В случае каких-либо противоправных действий в свой адрес почти треть украинцев (31,9%) обращалась в милицию. Около четверти (25,7%) – к родственникам и друзьям. В суды обращались 8,2% респондентов, почти такое же количество опрошенных (6,2%) просили помощи у представителей криминальных структур, а 5,6% - обращались в другие органы власти. При этом 22,8% респондентов, будучи потерпевшими в результате преступных действий, никуда за помощью не обращались. Затруднились ответить на данный вопрос – 3,6% опрошенных.

В.ЗАСТАВА, обращая внимание на низкий процент тех, кто готов обратиться в милицию в случае противоправных действий в свой адрес, отметил, что это очень опасная тенденция. Поскольку главным принципом гражданского общества является защита прав людей. И если такое большое количество людей не хочет обращаться в милицию, то победить преступность просто невозможно. Также он обратил внимание, что согласно другим исследованиям, украинцы тотально не доверяют не только милиции, но и судам. По его словам, разные исследования показали, что почти 90% украинцев считают суды коррумпированными.

Большинство граждан Украины (80,3%) не имеют травматического оружия и других средств самообороны. Из них 45,6% не располагают средствами самозащиты, но хотели бы их иметь, а 34,7% - не нуждаются в таких средствах. При этом каждый пятый украинец (19,7%) имеет в своем распоряжении средство самообороны.

Телефонный опрос «Безопасность в Украине» проводился Институтом Горшенина с 8 по 10 октября 2011 г. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.