Сегодня на украинско-российской границе стреляли

Пограничники Луганского отряда при задержании нарушителей были вынуждены применить оружие.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, двигаясь вдоль границы, пограничники отдела «Краснодон» увидели автомобиль, который незаконно пересек госграницу со стороны России. Заметив стражей порядка, водитель попытался скрыться в направлении украинского поселка Мыкишовка. Чтобы не дать нарушителю исчезнуть с поля зрения, приграничные наряды разделились на две группы. Одна из них отправилась вдогонку за автомобилем, а вторая поспешила наперерез. Во время преследования на дорогу выехало другое авто, которое начало осуществлять опасные маневры, блокируя движение пограничников. Несмотря на это, пограничникам удалось остановить автомобили нарушителей, применив при этом предупредительные выстрелы вверх и даже на поражение.

В задержанном автомобиле «УАЗ» было обнаружено 750 килограммов свежемороженой рыбы производства России. Автомобиль с грузом, предварительно оцененные на сумму почти 26 тысяч гривен, были изъяты и переданы на таможню. Личности водителей-нарушителей установлены. Вскоре они будут привлечены к ответственности.