200 крупнейших компаний Украины

Журнал Forbes-Украина составил список 200 крупнейших компаний страны.

Как передает Focus.ua, первое место в списке заняла компания «Метинвест». Так выручка предприятия в 2010 году выросла на 55% - до 74,5 млрд. грн. На втором месте - ДТЭК с общей выручкой в 24,3 млрд. грн.

Также отмечается, что в десятку крупнейших вошли еще четыре металлургические компании: ArcelorMittal (третье место, выручка составила 23,5 млрд. грн.), ИСД (пятое место, выручка - 18 млрд. грн), ММК им. Ильичa (восьмое место, выручка - 17,3 млрд. грн.) и «Донецксталь» (девятое место, выручка - 15,9 млрд. грн.).

Кроме того, в Топ-10 вошли: «Укрнафта» (четвертое место, выручка - 20 млрд. грн.), «Укртатнафта» (шестое место, выручка - 17,9 млрд. грн.) и ТНК-ВР (седьмое место, выручка - 17,8 млрд. грн).

Десятое место списка занимает Fozzy Group - с выручкой в 13,9 млрд. грн.

Как сообщается, для составления общего списка украинский Forbes опирался на доступные данные, в частности, на консолидированную отчетность компаний. По компаниям, которые не консолидируют финансовые результаты, приведены оценочные данные.

Также указывается, что в список не включены финансовые компании, предприятия, которые более чем на 90% принадлежат государству, компании, на главных рынках которых государство создает более 70% спроса.