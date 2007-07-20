Местные жители ждут Ющенко на месте аварии поезда с фосфором

На месте аварии поещда с фосфором в Ожидове Львовской области около 30 крестьян собрались, ожидая Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, жители с.Ожидов собрались возле импровизированного контрольно-пропускного пункта.

По словам крестьян, их никто из представителей власти не проинформировал о прибытии главы государства. Они узнали об этом из средств массовой информации и пришли сюда, в надежде на встречу с В.ЮЩЕНКО и хотят «услышать правду о том, что творится в районе».

К ним вышел начальник областного штаба по ликвидации последствий техногенной катастрофы Валерий ПЯТАК, который заверил, что В.ЮЩЕНКО, который планирует побывать на месте аварии, ознакомится с проблемами жителей Буского района.

На автотрассе Львов-Буск выставлены патрульные посты ГАИ. Жители прилегающих населенных пунктов, услышав о прилете Президента Украины, собираются возле трассы.

На месте происшествия круглосуточно работают медицинские бригады Львовской железной дороги и больниц Львовской области. «По состоянию на 16.00 к медикам за помощью обратились сегодня 17 человек из числа ликвидаторов аварии и жителей села Ожидов. Ни одного госпитализировано не было, медицинская помощь оказывалась на месте», - сообщил УНИАН заместитель начальника медицинской службы Львовской железной дороги Василий ГОРОДИССКИЙ, который находится на месте аварии.