Из-за Верки Сердючки Киркорову стыдно за Россию

Российский эстрадный исполнитель Филипп Киркоров намерен начать в России акцию в поддержку украинского исполнителя Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом «Верка Сердючка».

Об этом певец заявил на своей пресс-конференции в Ялте.

Комментируя итоги песенного конкурса «Евровидение-2007», Киркоров отметил, что самым ярким выступлением на конкурсе был выход «Верки-Сердючки», занявшей 2-е место. «Конечно, мы болели за наших девочек, но за Данилко я расстроился. Особенно за ту волну, которая пошла после выступления. Якобы он спел «Раша гудбай»... Это несправедливо по отношению к Андрею. Он никогда не пойдет на такой дешевый ход, это человек с юмором, надо его читать между строк, а не принимать все «в лоб», - сказал Киркоров.

По словам российского певца, следует отдать должное «мужеству и терпению» Данилко, который «выступил достойно, и чуть-чуть не хватило ему до победы». «Мне вдвойне стыдно за Россию, за то, что так отнеслись после конкурса. Но его друзья с ним, все, что надо, мы для него сделаем. Когда из трансляции «Славянского базара» в России, где были самыми яркими выступлениями его и Ротару, вырезают все выступление Данилко, это очень некрасиво. Мы вернемся и начнем акцию в его поддержку», - цитирует слова Киркорова газета «Ялтинский курьер».

Обком