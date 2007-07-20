Украина заверила Европу, что ситуация с фосфором - под контролем

Еврокомиссия получила от Украины заверение в том, что ситуация во Львовской области, где 16 июля произошла техногенная катастрофа, находится под контролем.

Об этом сообщила УНИАН представитель Еврокомиссии Барбара ХЕЛФФЕРИХ.

“Мы получили такой ответ на протяжении последних 24 часов. Запроса (о помощи – УНИАН) не было”, - сказала она.

Отвечая на вопрос относительно того, есть ли у европейских экспертов и врачей опыт помощи лицам, отравленным фосфором, представитель Еврокомиссии ответила, что Еврокомиссия в рамках системы защиты граждан имеет много экспертов.

“Я уверена, что в том числе есть и эксперты по вопросам фосфора”, - отметила Ю.ХЕЛФФЕРИХ.

Как сообщал УНИАН, Европейская комиссия 18 июля предложила помощь Украине в осуществлении экспертизы среднесрочных и долгосрочных последствий для природной среды утечки фосфора. Кроме того, Еврокомиссия заявила о готовности помочь Украине в ликвидации последствий техногенной катастрофы.

По состоянию на 10.00 20 июля во львовских больницах находилось 164 пострадавших от отравления фосфором. Ранее украинские врачи заявляли, что не имеют достаточного опыта для лечения такого рода поражений.