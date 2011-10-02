Погода на завтра

3 октября в Украине сохранится переменная облачность, без осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер в течение суток будет преобладать северо-западный, 5-12 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла (на поверхности грунта и местами в воздухе заморозки 0-5°), на побережье морей 6-11° тепла; днем 12-17°, в западных областях 16-21°, в восточной части 9-14° тепла.

В Киеве и области осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 1-6° тепла (на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°), днем 12-17° тепла. В г. Киеве температура ночью 3-5° тепла, днем 15-17°.

2 октября температура воды в Черном и Азовском морях 16-20°, в Днепре возле Киева 15°.