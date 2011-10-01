В ходе перестрелки в Одессе убит один из преступников

В Одессе в ходе спецоперации по задержанию убит один из троих преступников, расстрелявших вчера милиционеров.

Об этом сообщает информагентство «Репортер».

По данным правоохранителей, у преступников очень много боеприпасов, что позволяет вести затяжной бой.

Между тем как сообщил УНИАН информированный источник, приближенный к правоохранительным органам, пошел 4 час спецоперации. По его данным, в здании, где забаррикадировались преступники, есть заложники, поэтому принято решение начать переговоры с преступниками об освобождении гражданских лиц.

По имеющейся у собеседника информации, о месте нахождения преступной группировки милиции стало известно от одного из частных таксистов.

Как сообщалось, в ночь на 30 сентября в Одесской области во время задержания гражданина РФ Аслана ДИКАЕВА, который разыскивается за совершение убийства, в перестрелке с преступниками погибли двое милиционеров, еще четверо ранены.

В поисках А.ДИКАЕВА и двух его сообщников были задействованы несколько тысяч сотрудников управлений внутренних дел трех областей.

Позже сотрудникам милиции удалось установить местонахождение преступников.