Донецкая прокуратура объявила в розыск ”обидчика” Колесникова

Заявитель по делу о вымогательстве Борисом КОЛЕСНИКОВЫМ акций донецкого ОАО «ТЦ «Белый лебедь» Борис ПЕНЧУК объявлен в розыск. Об этом говорится в сообщении Донецкой областной прокуратуры для прессы, распространенном 19 июля.

Также в информации говорится, что, Следственным отделом прокуратуры Донецкой области расследуется уголовное дело относительно бывшего главы правления ОАО „ТЦ „Белий Лебедь” В.ПЕНЧУКА и его бывшего заместителя Б.ПЕНЧУКА, передает «Остров».

Уголовное дело было возбуждено по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 383 и ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины, - по факту заведомо ложного сообщения органу дознания о совершении Б.КОЛЕСНИКОВИМ особенно тяжких преступлений, а также по факту дачи в ходе досудебного следствия заведомо ложных свидетельств с целью обвинения Б.КОЛЕСНИКОВА в совершении особо тяжких преступлений.

«В ходе расследования указанного уголовного дела 24 мая 2007 года вынесено постановление о привлечении в качестве обвиненных В.О.ПЕНЧУКА и Б.В.ПЕНЧУКА по ч.2 ст.383 и ч.2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины, по фактам обращения к ГУБОП МВД Украины с заявлениями о якобы совершении бывшим главой Донецкого областного совета Б.В.КОЛЕСНИКОВИМ особо тяжкого и тяжкого преступлений – вымогательства акций ОАО „ТЦ „Белый Лебедь” и злоупотребления служебным положением, а также предоставление ими заведомо неправдивых показаний во время проведения досудебного следствия по уголовному делу, возбужденному на основании их заявлений относительно Б.В. Колесникова, объединенного с искусственным созданием доказательств обвинения», - говорится в сообщении прокуратуры.

В настоящее время по указанному уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления возможности проведения следственных действий с участием В.ПЕНЧУКА.

Прокуратура также заявляет о том, что «в связи с неустановлением фактического местонахождения Б.В.ПЕНЧУКА, он объявлен в розыск, получено разрешение суда на его задержание и доставку в суд для решения вопроса об избрании в отношении него меры пресечения в виде взятия под стражу».