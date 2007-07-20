В Полтаве создан благотворительный фонд «300 лет Полтавской битвы».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Полтавской епархии УПЦ, задачами фонда являются возрождение и распространение в Украине и за ее пределами памяти об историческом значении Полтавской битвы, охрана культурного и исторического наследия Полтавской битвы, сохранение памятников, связанных с ней; поддержка инициатив и программ по популяризации истории Полтавской битвы; поддержка и распространение идей мира, добрососедства и толерантности.

«Для христиан важно встретить 300-летие Полтавской баталии молитвой о том, чтобы наши народы - украинцы и россияне, шведы и поляки, все участники той войны - никогда более не поднимали меч друг на друга. В Самсоновском и Петропавловском храмах будет вечно совершаться поминовение павших и молитва о живих. 300-летие Полтавской битвы пусть станет днем мира и примирения, прощения и любви», - заявил архиепископ Полтавский и Кременчугский ФИЛИПП.