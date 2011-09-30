В одной из областей конкурс в армию - 12 человек на место

В Днепропетровской области конкурс на срочную службу в армии во время осеннего призыва 2011 года составляет 12 человек на место.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил Днепропетровский областной военный комиссар полковник Юрий МИРОНОВ.

По его словам, сегодня в регионе далеко не все желающие могут пойти на срочную службу в Вооруженные силы.

«Государственное задание на осенний призыв в армию для Днепропетровской области составляет 1 тыс. 550 человек. В целом в регионе насчитывается 110 тыс. человек призывного контингента. Не всех мы приглашаем в призывные комиссии. В среднем по области конкурс на 1 место – 12 человек», - отметил военный комиссар.

«Но патриотизм здесь ни при чем», - добавил он. По словам Ю.МИРОНОВА, ребята идут в армию, чтобы потом устроиться на хорошую работу.

Как отметил военный комиссар, самое желанное место военной службы среди призывников Днепропетровской области – отдельный полк Президента Украины. На втором и третьем местах по популярности – внутренние войска МВД и аэромобильные войска, в частности 25-я отдельная Днепропетровская воздушно-десантная бригада.

700 нынешних призывников отправят в воинские части, расположенные на территории региона, 22 призывника, по особо высоким критериям отбора, будут служить в отдельном полку Президента.

Ю.МИРОНОВ также отметил, что молодежь призывного возраста в Днепропетровской области, согласно заключению медиков, больше всего страдает неврозами.

«Очень много диагнозов «невроз». Это связано с экологией и образом жизни нынешней молодежи. Как выяснилось, самая здоровая молодежь живет в сельских районах – Царичанском и Петропавловском», - подчеркнул Днепропетровский областной военный комиссар.