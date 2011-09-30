В "Парке Киевская Русь" - праздник песни и богатырские состязания

В «Парке Киевская Русь» (с. Копачев, Обуховский район, Киевская область) 1 октября состоится праздник песни «Славянская душа».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Парка, гости праздника услышат аутентичные славянские мелодии в исполнении народных певческих коллективов и увидят театрализованное представление Театра Парка.

«Раскроется славянская душа, откроется зрителям духовность, традиции и ментальность славянского народа. Всех ценители искренних и светлых песен, которые издавна так любят петь славянские народы, Парк приглашает на Праздник песни», - прокомментировали в пресс-службе.

2 октября в парке состоится развлекательная программа "Сила духа богатырского".

В Парке пройдут соревнование «Олимпийские игры на Руси».

«Посетители окунутся в магическую эпоху непобедимых богатырей и славных битв. Действо начнется уникальным церемониалом зажжения Олимпийского огня и торжественным прохождением участников Олимпиады. В ходе интерактивных соревнований при участии зрителей спортивно-развлекательной программы на основе игр и забав Киевской Руси «Садко» будут определены три главные номинации: самый сильный богатырь, самый быстрый богатырь и самый меткий богатырь», - рассказал режиссер действа Александр АНДРИЕНКО.

По его словам, «Олимпийские игры на Руси» будут включать в себя пешие соревнования - стрельба из лука, метание копий, силовые развлечения, конные соревнования - ведение боя верхом на коне, соревнования на княжеской конюшне и командные соревнования - турнир по древнеславянскому футболу, княжеский квест с аутентичными элементами подготовки витязей к ратному делу.

Кроме того, в ходе Олимпиады будет определен лучший княжеский всадник-воин по работе с турнирным копьем, мечом и взаимодействием с конем.

Имена победителей по итогам Олимпийских игр на Киевской Руси будут торжественно занесены в Книгу славы «Парка Киевская Русь».