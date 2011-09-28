В МВД признали: газ под Печерским судом был, а могли и собак натравить

Милиционерам 27 сентября пришлось использовать слезоточивый газ, чтобы сохранить общественный порядок возле Печерского районного суда, где проходил пикет в поддержку экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

Как отмечается в сообщении, вчера вечером, по окончании очередного судебного заседания по делу Ю.ТИМОШЕНКО в дежурную часть Шевченковского районного управления ГУМВД Украины в Киеве поступило телефонное сообщение от диспетчера «скорой помощи» о том, что возле Печерского районного суда несколько граждан получили незначительные повреждения во время столкновения со стражами порядка.

На месте события следственно-оперативная группа установила, что по окончании судебного заседания по делу Ю.ТИМОШЕНКО спецавтомобиль конвойного полка ГУМВД готовился к выезду со двора административного здания, но путь ему заблокировали люди.

«Перед аркой собралась толпа граждан, которых насчитывалось около 300 лиц. Они заблокировали путь к выезду конвойного автомобиля и начали оказывать сопротивление работникам милиции. Во время освобождения проезда спецавтомобиля работники милиции пытались образовать коридор, однако неизвестные граждане из толпы начали бросать в сторону милиционеров пластиковые и стеклянные бутылки», - утверждают в министерстве.

В связи с нарушением общественного порядка работники милиции вынуждены были применить спецсредства, отметили в МВД, добавив, что стражи порядка действовали согласно п.1 и п.6 ст.14 Закона Украины «О милиции», в котором говорится, что «работники милиции имеют право применять наручники, резиновые дубинки, средства связывания, слезоточивые вещества, а также использовать служебных собак для защиты граждан и самозащиты от нападения и других действий, создающих угрозу их жизни или здоровью, а также для прекращения сопротивления работнику милиции и другим лицам, исполняющим служебные или общественные обязанности по охране общественного порядка и борьбе с преступностью».

Как сообщалось, 27 сентября представители БЮТ заявили, что милиция применила слезоточивый газ к участникам пикета на Крещатике.

По словам народного депутата Юрия ОДАРЧЕНКО, это произошло, когда экс-премьера Юлию ТИМОШЕНКО вывозили в СИЗО из здания Печерского суда.

В то же время, в милиции Киева отрицали факт применения бойцами спецподразделения «Беркут» слезоточивого газа.

«Мы опрашивали людей вчера, проверяли сегодня, никакой факт применения слезоточивого газа не подтверждается», - сказали в столичной милиции.