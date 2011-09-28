Прокуратура завела дело на главбуха ФПУ

Органами прокуратуры завершено расследование и передано в суд уголовное дело по обвинению главного бухгалтера Федерации профсоюзов Украины в уклонении от уплаты налогов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель генпрокурора Виктор ЗАНФИРОВ.

По его словам, в ходе досудебного последствия было установлено, что на протяжении 2009-2010 гг., получив от субъектов ведение хозяйства средств на сумму почти 8 млн. грн. в качестве обратной финансовой помощи, Федерация профсоюзов не обложила налогом их и уклонилась от уплаты налогов на общую сумму 1,7 млн. грн.

Как отметил заместитель генпрокурора, всего органами прокуратуры за время проверки использования государственного имущества, которое находится в пользование ФПУ, было заявлено 120 исков о возвращении госимущества, незаконно отчужденное профсоюзами на сумму 117 млн. грн., и 46 исков относительно земельных участков общей площадью 42 га.

По словам В.ЗАНФИРОВА, в судах находится ряд дел, но их рассмотрение со стороны профсоюзов «неоправданно затягивается» путем подачи различных жалоб, ходатайств и т. п.