Фельдман просит ГПУ проверить МММ

Народный депутат Украины Александр ФЕЛЬДМАН обратился в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой провести проверку законности деятельности «финансовой пирамиды – «МММ-2011» на территории Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, А.ФЕЛЬДМАН считает, что отсутствие государственной регистрации, официального статуса финансовой организации, а также лицензии на предоставление финансовых услуг – являются достаточными основаниями для прекращения работы этого «предприятия» в Украине.

С учетом внеправового характера деятельности «МММ-2011» в Украине, народный депутат также просит Генпрокуратуру внести представление операторам телекоммуникаций об ограничении доступа абонентов к интернет-ресурсу «МММ-2011».

По словам А.ФЕЛЬДМАНА, деятельность «МММ-2011» в Украине открыла целый ряд существенных пробелов в национальном законодательстве о рекламе, о телекоммуникациях, о финансовых услугах, которыми пользуются организаторы всевозможных виртуальных азартных игр. В связи с этим в ближайшее время А.ФЕЛЬДМАН намерен подготовить соответствующий законопроект.

Как ранее сообщали некоторые СМИ, около 500 тысяч украинцев уже стали участниками новой финансовой пирамиды «МММ-2011», которая обещает обычным вкладчикам прибыль в 20% в месяц, а пенсионерам – 30%.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что считает необходимым проверить законность работы «МММ-2011» в Украине. Он подчеркнул, что со своей стороны люди должны помнить печальный опыт таких пирамид и не давать возможности себя обмануть.

По информации Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг, юридическое лицо «МММ-2011» статус финансового учреждения не получало и поэтому не может заниматься предоставлением любых финансовых услуг, предусматривающих прямое или опосредованное привлечение финансовых активов от физических лиц.